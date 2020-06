IN CITTÁ

PADOVA Scatta il conto alla rovescia per l'inizio dei centri estivi. Fatta eccezione per il Pegaso Pony club che ha avviato le sue attività lo scorso 1° giugno, quest'anno l'esordio degli altri è atteso per lunedì 22 giugno. Tra i primi a partire ci sarà la Fattoria in città di Mortise, poi, progressivamente, tutti gli altri. «Distribuiti in periodi diversi e fino a settembre ha spiegato ieri l'assessore alle Politiche scolastiche Cristina Piva ad organizzare i centri saranno circa 40 realtà associative». Alcune di queste, non potendo usufruire di spazi sufficienti per garantire il distanziamento sociale, hanno ottenuto dal Comune l'utilizzo di scuole e parchi pubblici. Le norme anti Covid, poi, costringono le associazioni che organizzano queste attività estive a moltiplicare i loro dipendenti. Una circostanza che avrà, sicuramente, delle ripercussioni molto pesanti sulle quote d'iscrizione a carico delle famiglie. Quote che, in alcuni casi, rischiano di raddoppiare rispetto all'anno scorso.

PALAZZO MORONI

La questione non è sfuggita al Comune che ha deciso di tendere una mano ai nuclei familiari in difficoltà anche a causa dell'epidemia. Le famiglie che hanno i requisiti per presentare domanda di riduzione della retta o hanno necessità di richiedere l'assistenza per disabili dovranno rivolgersi all'amministrazione. Il Comune, infatti, contribuisce al pagamento delle rette d'iscrizione ai centri estivi, organizzati dai gestori iscritti all'Albo comunale.

I REQUISITI

I richiedenti, però, dovranno rientrare all'interno di determinati parametri. Le famiglie residenti nel Comune di Padova, con Isee fino a 6.000 euro, per esempio, vengono sicuramente ammesse al contributo, purché ne facciano domanda. Quelle, invece con Isee compreso fra 6.000,01 e 8.500 euro, vengono ordinate secondo il valore crescente dell'Isee e ammesse al contributo fino a esaurimento della disponibilità economica. Contributo che ammonta a 40 euro a settimana, per un massimo di quattro settimane, per la frequenza del centro estivo con il servizio mensa e a 20 euro a settimana, per un massimo di quattro settimane, senza servizio mensa. Il sostegno economico viene pagato dal Comune ai gestori dei centri che si sono impegnati ad applicare, alle famiglie beneficiarie, una riduzione di retta.

Le famiglie interessate devono presentare domanda di contributo, inviandola via mail all'indirizzo centriestivi3.14@comune.padova.it, entro il 15 giugno 2020. I centri estivi sono rivolti scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado. I gestori convenzionati sono stati inseriti in un apposito Albo Gli organizzatori di queste attività si sono impegnati ad accogliere, nei propri centri estivi, ragazzi disabili; in alcune sedi tuttavia possono essere presenti barriere architettoniche. Per i ragazzi che, nel corso dell'anno scolastico, abbiano fruito del sostegno dell'Ulss e che si iscrivano a un centro estivo convenzionato, il Comune è disponibile ad integrare l'assegnazione del personale di sostegno Ulss nel periodo estivo, per un periodo massimo di quattro settimane.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA