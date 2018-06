In città i neurochirurghi non operano più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOCCIA FREDDABELLUNO La Neurochirurgia di Belluno non effettua più operazioni. Al San Martino il neurochirurgo è presente solo per l'attività ambulatoriale, niente di più. Per qualsiasi tipo di intervento, programmato o urgente, la via obbligatoria è quella per Treviso. Casomai qualcuno non l'avesse capito.NEUROCHIRURGIAQuesto è l'attuale stato del servizio al nosocomio cittadino, una situazione finora rimasta poco chiara agli occhi della popolazione e anche a quelli dei consiglieri comunali, ma che tuttavia si trascina da febbraio....