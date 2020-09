IN CITTÀ

BELLUNO L'impatto che gli studenti delle scuole del capoluogo avranno sulla città sarà più forte di sempre. Un impatto numerico: e i dati delle tabelle pubblicate fanno parlare le cifre. Ma anche un impatto emotivo, perché sarà un ritorno al passato: al mese di febbraio, ultima settimana di scuola prima del lock-down. E proprio per evitare di dover tornare ad una nuova quarantena, alle migliaia di studenti, agli insegnanti e a tutto il personale della scuola che si muoveranno in varie parti della città e che poi a partire dalle 8 entreranno nei loro rispettivi Istituti, è richiesta la massima attenzione.

TRASPORTI

Particolare, e meno problematico, è il tema del trasporto scolastico per gli Istituti Comprensivi. In questo caso, e soprattutto per Infanzia e Primaria, le scuole sul territorio sono molte e si trovano quasi sempre in zone facilmente raggiungibili a piedi da casa. In altri casi sono gli stessi genitori ad accompagnare i figli a scuola. Infine vi è il servizio garantito dai pulmini del Comune.

ESERCITO IN MOVIMENTO

Diversa è la situazione per le scuole superiori che in città quest'anno sono 4.018: meno degli ultimi anni, ma moltissimi, soprattutto in tempi in cui è necessario seguire le prescrizioni e le linee generali per contrastare la diffusione del Covid. Ecco alcune indicazioni di lettura. Gli 830 studenti del Tiziano Galilei, che costituiscono un unico Istituto, sono divisi in 360 alunni del classico Tiziano di via Cavour; gli altri 460 sono invece iscritti al Galilei di via Gregorio XVI; tuttavia le classi dei due indirizzi non hanno sedi separate a compartimenti stagni. Analogo il discorso per il Segato Brustolon: degli 815 studenti iscritti, 423 sono in capo all'Iti di via Psaro, 392 al Brustolon di via San Lorenzo; ma quest'anno le classi prime di entrambi gli indirizzi sono tutte state dislocate in quest'ultima sede. Uno degli snodi più importanti sarà sicuramente quello della stazione. Un luogo, almeno sino a febbraio, di naturale assembramento. Qui giungeranno le varie corse dei pullman che arriveranno da tutti le parti della provincia. Qui faranno capo gli autobus cittadini e da qui partiranno le navette che accompagneranno i ragazzi sino a scuola. E forse, anche su consiglio delle famiglie, non saranno pochi quelli che dalla stazione a Mier si muoveranno a piedi. Una volta giunti in stazione, raggiungeranno a piedi la loro scuola sicuramente i 423 studenti del Segato e i 392 del Brustolon; molti di quelli che frequenteranno le lezioni nella sede del Galilei, i 61 del liceo Lollino e gli 800 del Catullo. In questo conteggio va comunque considerato che sei classi del Triennio del liceo Galilei cominceranno con la didattica a distanza.

LE ALTERNATIVE

Diverso è il discorso che riguarda altre scuole. Per tradizione ormai consolidata, molti studenti e studentesse raggiungono le due sedi scolastiche di Mier Licei Renier (916 iscritti) e Istituto Tecnico Calvi (596) in navetta. Un esercito di 1.512 giovani che ogni giorno affollerà le due scuole. Ed è verosimile che, nonostante si tratti delle sedi più decentrate della città, per evitare assembramenti nei pullman-pollaio, quest'anno saranno molti a decedere di raggiungere la scuola a piedi. Infine, come anticipato nei giorni scorsi, il numero degli studenti che arrivano a scuola in pullman potrebbe ridursi anche per effetto del trasporto fai da te da parte dei genitori che sembra stia prendendo piedi.

GLI INSEGNANTI

E a scuola gli studenti qui troveranno 472 insegnanti. Il gruppo più numeroso è quello dei docenti del Liceo Renier e Professionale e Liceo Catullo con 120 docenti ciascuno; seguono Segato-Brustolon e Galilei-Tiziano con 80 insegnanti, poi Calvi (59); chiude il Lollino con 13. Ad essi va infine aggiunto il numero del personale Ata (assistenti tecnici ed amministrativi).

