In città arriva l'Home festival: Treviso sogna i centomila

LA RASSEGNATREVISO All'area della ex Dogana si lavora alacremente per completare il montaggio dei palchi, la sistemazione dei gazebo, dei punti di ristoro, delle aree attrezzate, delle telecamere di sorveglianza e dei punti per la raccolta dei rifiuti. Ormai è insomma praticamente tutto pronto per la suonata d'esordio di mercoledì prossimo quando sul palco quelli di punta saranno il vincitore di Sanremo 2018 Ermal Mata e poi il punk dialettale dei Rumatera e le raffinate sonorità de La Scapigliatura. L'edizione 2018 dell'Home Festival...