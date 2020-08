IL QUADRO

TREVISO Da una paio di settimane sindaco Mario Conte e assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese si incontrano ogni lunedì per fare il punto della situazione. In città ci sono 51 cantieri aperti sotto la diretta responsabilità dell'assessorato ai Lavori Pubblici. Dentro c'è di tutto: la grande partita degli interventi legati al bando periferie, i lavori nelle scuole, le asfaltature, riqualificazione di impianti sportivi, scuole, pezzi di illuminazione pubblica, ristrutturazione di alloggi Erp e altro ancora. Un patrimonio da tutelare e rimettere in piedi al più presto. Il rispetto dei tempi di consegna è il cruccio principale dell'amministrazione, che sta gestendo interventi per un investimento di poco inferiore ai 25 milioni di euro. Per la Giunta portare tutto a compimento, senza ritardi imbarazzanti, è forse la sfida principale di questa prima parte di mandato. L'emergenza Covid non ha aiutato, qualche intoppo c'è stato. Ma adesso che tutto è ripartito, l'ordine di scuderia è stato chiaro: «Accelerare i tempi». Entro la fine dell'anno la maggior parte dei lavori dovranno essere ultimati.

IL PUNTO

«Si tratta di cantieri in gran parte concepiti durante l'amministrazione Manildo - spiega Zampese - ma che noi abbiamo in parte rivisto e migliorato là dove c'erano aspetti che non ci convincevano». Su 51 una ventina sono quelli già terminati. Il resto, stando alla tabella di marcia stilata dall'assessore e imposta a tutti i dirigenti e funzionari che hanno compiti operativi sul campo, deve chiudersi entro la fine dell'anno. I problemi però non mancano. «La questione più complicata - ammette Zampese - riguarda sempre il bando periferie e i progetti collegati. Mi riferisco soprattutto alla riqualificazione dell'ex campo da calcio dell'Eolo, piazza Martiri di Belfiore e le Acquette. Per l'Eolo e la piazza abbiamo dovuto fare delle varianti, necessarie per aggiustare progetti che non ci convincevano. Tanto per dire, tutti hanno presente quanto abbiamo lavorato per salvare i 200 alberi che ornano le vie attorno alla piazza e destinati all'abbattimento. Ma per il progetto periferie dobbiamo sempre fare i conti col ministero che ci mette i fondi. Ogni cambiamento, ogni variazione, deve essere autorizzata. E poi ci mettiamo i ritardi imposti dall'emergenza Covid. Ma non ci siamo mai fermati».

I TEMPI

La tabella di marcia prevede che il parco Eolo venga ultimato entro fine ottobre 2020, ma il punto interrogativo sono i tempi di approvazione della perizia richiesta dall'amministrazione. E questo, ripete Zampese, dipende da Roma. Stesso discorso per la nuova palestra di via delle Acquette: qui il cantiere dovrebbe chiudersi entro fine novembre. Si passa invece al 2021 per piazza Martiri di Belfiore, dove però sono stati risolti i problemi legati agli alberi. Sono 10 invece le scuole, elementari e medie, dove Ca' Sugana sta intervenendo per mettere a norma impianti, riqualificare ambienti e predisporre misure di sicurezza a norma. Qui l'impegno è preciso: tutto deve essere finito massimo entro settembre. Unica eccezione è l'ampliamento della scuola Don Milani, forse l'impegno più gravoso, che durerà un anno intero e si concluderà, salvo imprevisti, nel giugno 2021. Infine quello che è un po' il fiore all'occhiello di questa tornata di cantieri: la riqualificazione del museo Bailo, che prevede il completamento e il restauro di tutta l'ala nord. L'investimento è stato di 3,3 milioni di euro e l'obiettivo dichiarato era concludere tutto entro dicembre 2020. Anche qui il Covid ha imposto di rifare i calcoli, adesso l'orizzonte temporale si è spostato fino a marzo 2021.

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

