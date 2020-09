IL BILANCIO

VENEZIA Tutti insieme per i 1600 anni di Venezia. Per la prima volta tutte le istituzioni veneziane hanno dialogato e collaborato per creare un ricco programma che vedrà la partecipazione di artisti internazionali. «Stiamo organizzando una serie di eventi di musica, teatro, arte, pittura, danza per questo importante anniversario annuncia Giorgia Pea, presidente della Commissione cultura del Comune e delegata alla città metropolitana Eventi che ci aiuteranno a rilanciare il turismo di qualità, consapevole, sostenibile e slow: l'arte ha bisogno di tempo per essere assorbita. Stiamo investendo molto nell'arte moderna e contemporanea, con grandi mostre a Palazzo Ducale e Ca' Pesaro: è questo il momento per ricaricare le batterie e ripartire. Venezia ha bisogno di turismo, di un certo tipo di turismo. Un primo risultato lo abbiamo già ottenuto: si è già elevato il target, lo si vede dagli sponsor che stanno investendo anche in quest'anno di Covid 19, pur sapendo che rischiano di andare in perdita. Annunceremo presto nomi di artisti di fama mondiale che vogliono venire a Venezia, con capitali da investire in città. Serviranno ad elevare lo standard dei visitatori. Il mio proposito è anche quello di favorire una partnership tra il Candiani, Forte Marghera ed M9 per proseguire il lavoro iniziato nella cultura della terraferma tutta».

Nonostante il lockdown causato dalla emergenza Covid, per Pea si sta concludendo un quinquennio molto positivo per la cultura. «Rispetto a quelle che erano le linee programmatiche del sindaco è stata attuata e si è diffusa anche a livello metropolitano la diffusione della cultura, non solo nell'ambito della città d'acqua ma in tutto il territorio del Comune. Un esempio per tutti l'orchestra della Fenice che oltre a suonare in teatro, si è appropriata di piccoli spazi della città dove diffondere la musica, e quindi renderla più accessibile a chiunque. Perché l'obiettivo del nostro sindaco era quello di superare il retaggio che la cultura appartenesse solo a un certo ceto o a una élite riservata. Al contrario la cultura è un qualcosa di coesivo, che va al di là delle appartenenze politiche, dovrebbe elevarsi a un livello superiore. Questa cosa, che sembra banale, non è stata facile attuare perché bisognava convincere le istituzioni dalla Fondazione dei Musei Civici alla Biennale di Venezia, alla Fondazione della Fenice al Teatro Stabile del Veneto a uscire da degli schemi precedenti per cercare di contaminare e raggiungere il pubblico più vasto possibile. Il successo che hanno avuto gli abbonamenti ai Teatro Toniolo e Goldoni dimostrano come con questa politica anche i giovani si stiano avvicinando al teatro, c'è una platea più diversificata».

Pea approva la scelta del sindaco di premiare Chiara Ferragni: «Fa parte della cultura del nostro tempo, rappresenta una grossa fetta di popolazione ed è l'ambasciatrice ideale per i giovani, non si raggiungerebbero altrimenti. Sicuramente, se verrà rieletto, Brugnaro tratterrà la delega alla cultura perché è stato un eccellente assessore, ma posso immaginare che abbia in mente di individuare un consigliere delegato come referente per tutto il mondo delle associazioni e i soggetti con cui si attua la politica culturale del sindaco».

Daniela Ghio

