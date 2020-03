IN CENTRO STORICO

VENEZIA Tensione e paura: unite assieme fanno la psicosi. Quella che pervade i giorni all'inizio della quarta settimana dell'era Covid-19, una delle settimane che si annuncia tra le più dure nella lotta al virus arrivato da distante e capace di far tremare i polsi al mondo intero.

Decreto dopo decreto le maglie della libertà individuale si sono strette sempre di più e la paura di essere trascinati nell'abisso per colpa di qualche comportamento irresponsabile, ha scatenato una sorta di isteria generale.

Domenica, la prima dall'entrata in vigore del Dpcm dell'11 marzo, la centrale operativa della polizia locale di Venezia è stata invasa da chiamate e segnalazioni. Una cinquantina, in tutto, nel pomeriggio dell'altro ieri per undici denunce. E nel solo centro storico. Da un capo del telefono gli agenti del centralino, dall'altra dei comuni cittadini che raccontavano di aver visto ragazzini giocare in campo a pallone come fosse una domenica qualsiasi; di aver notato resse ai supermercati e code e distanze di sicurezza che non venivano rispettate; di essersi imbattuti, nello sguardo, in persone che facevano jogging o si trovavano in massa all'aria aperta nelle zone di Sant'Elena, lontano dai controlli della polizia e senza rispettare i decreti e le prescrizioni. Possibili untori, nel loro piccolo.

Ad ogni chiamata si attivava il protocollo: l'uscita di una pattuglia, la verifica sul posto e - nella maggior parte dei casi, anzi nella quasi totalità - il tutto terminava con una chiusura del caso: nessun assembramento, solo persone che erano all'aria aperta, ma distanti tra loro e nel pieno rispetto di quanto previsto.

«Domenica abbiamo controllato 95 persone, denunciate 11 - fa sapere il comandante della polizia locale, Marco Agostini - Ad ogni segnalazione c'è il controllo in tempo reale anche con le telecamere installate nei campi più importanti. Ai cittadini dico che non sottostimiamo il problema ma farci correre a vuoto non aiuta nessuno. Il jogging? Finché non è vietato e si rispettano le prescrizioni, non si può far nulla. L'indicazione per tutti è stare a casa, tranne per chi va a lavorare. Noi - conclude Agostini - stiamo controllando dappertutto in tutta la città».

