IN CENTRO STORICO

VENEZIA «Non battiamo in ritirata. Finché potremo lavorare giocheremo sempre in attacco, anche solo per i clienti fedelissimi». Arben Bushpepa, titolare del Timon in fondamenta dei Ormesini, commenta la nuova ordinanza per il Veneto in vigore da ieri.

A creare maggior disagio in città sono piuttosto i gironi rossi imposti dal Governo, i festivi e prefestivi 24-27 e 31 di dicembre e 1-3, 5 e 6 di gennaio, quando nemmeno stringendo i denti agli esercizi commerciali sarà possibile lavorare. « nostri veci e i fioi veneziani li abbiamo sempre racconta il proprietario della nota eno-ostaria di Cannaregio dobbiamo dare un messaggio positivo ai cittadini, fargli venire voglia di mettere il naso fuori di casa, altrimenti la gente finirà per impazzire».

Nonostante per adesso gli spostamenti tra Comuni diversi da quello di residenza siano vietati dopo le 14, i pochi esercenti che resistono non si tirano indietro di fronte alla nuova sfida. Certo, all'appello dei commercianti che si barcamenano nella generale moria di attività che travolge Venezia centro storico, non si conta una folla di serrande alzate. Soprattutto nell'area monumentale di piazza San Marco e dintorni dove il flusso continua a singhiozzare, con qualche berretto a passeggio nelle ore più calde ma la maggior parte di bar, ristoranti e bacari chiusa.

«Temendo di rimanere con i carichi invenduti aggiunge il proprietario del Timon in molti hanno chiuso. Noi abbiamo aggiunto piatti al menù. Se cediamo è finita». Con due picchi precisi, uno alle 12 e uno alle 17, almeno l'itinerario che dalla Misericordia arriva a Rialto prende infatti vita. Già a San Luca i passanti tendono invece a diradarsi. «Non c'è molta differenza rispetto ai giorni scorsi sottolinea Giovanna Casagrande, titolare de La maison de la crêpe poco oltre la Salizzada del Fontego dei Tedeschi - se apriamo bottega è ormai da molto tempo per i residenti. Dobbiamo almeno provarci però. Il decreto sì aggiunge - sarà un duro colpo». Anche in questo caso l'orario del negozio rimane invariato, luci accese fino alle 18, senza sconti alla tabella di marcia, e lo stesso vale per la pasticceria Ballarin. «In Veneto siamo messi male con i casi, era prevedibile chiudessero ulteriormente sotto le feste nota il titolare noi però apriremo sicuramente anche i pomeriggi e ci organizzeremo con il servizio a domicilio nei giorni rossi. Se alle due andassimo tutti a casa la città sarebbe morta». In Erbaria i più giovani mantengono le loro consuetudini. A Rialto l'aperitivo del sabato mattina anticipazione ormai tradizionale di quello serale non più consentito dopo le 18 non si evolve più in pranzo ma continua ad intrattenere gruppi di amici. Ancòra, Bancogiro, Pesador, Vergnano e Naranzaria non hanno infatti un tavolino libero sul Canal Grande e lo stesso scenario si ripresenta nel tardo pomeriggio. Anche se all'una in punto cala il primo sipario della giornata e le calli si liberano, intorno alle16 San Bortolo riprende a infoltirsi e nel quadrante di Rialto la movida non si arresta. Code fuori da Pandora e via vai di confezioni regalo guarnite con rami di vischio e agrifoglio per le calli. Numerosi le forze dell'ordine che monitorano il distanziamento in questo limbo di zona arancione light che prepara il Veneto al Natale. Una lamentela arriva dai fioristi. «Siamo scoperti dalle consegne raccontano all'Angolo fiorito in campo Santo Stefano con le spedizioni in tilt guarniamo le nostre composizioni con quello che riesce ad arrivare». E se la domanda di natalizie verdi non manca, significa almeno che i residenti sono più del previsto.

Costanza Francesconi

