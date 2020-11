IN CENTRO STORICO

VENEZIA Due modi diversi di vivere la città, tra Mestre e Venezia, nel giorno del mini-lockdown, stretti tra le concessioni della zona gialla e le restrizioni dell'ordinanza regionale. E così, mentre a Mestre la domenica è scivolata via tra passeggiate, corse e attività fisica nei parchi, qualche uscita in un centro rimasto tutto sommato tranquillo e la polemica sulla coda in via Sernaglia (ne riferiamo a pagina III), a Venezia qualche timido raggio di sole è bastato perché veneti e veneziani si riversassero, ordinatamente, tra i principali itinerari cittadini. A Rialto sono le cinque del pomeriggio. Nel luogo cult per l'aperitivo dei più giovani e non solo, non è più possibile trovare un posto a sedere. I tavolini dei locali che costeggiano il Canal Grande sono gremiti di persone. Non un posto libero. Dall'Ancòra, di fianco all'ingresso del Tribunale di Venezia, alla Naranzaria, ultimo ristoro delle Fabbriche Vecchie prima del palazzo della Corte dei Conti. Una coppia di carabinieri e una di poliziotti si coordinano nella zona per monitorare eventuali violazioni. Tuttavia nessuno sorseggia il suo prosecco come da consuetudine - in piedi, sotto ai portici di Campo San Giacometto. Lo stesso Mercà, enoteca senza plateatico in campo Bella Vienna, nel tardo pomeriggio ha già abbassato la saracinesca. Dalle 15 infatti è permesso a bar e ristoranti rimanere aperti fino alle 18, a condizione di servire unicamente la clientela a tavola. Per la strada invece, se le callette preservano buio e silenzio come durante la settimana, gli snodi nevralgici della città sono particolarmente affollati. Famiglie, bambini in monopattino, mamme che spingono i passeggini e papà con il cane al guinzaglio. Qualche coppia di giovani e anziani, qualche raro turista. A gruppi di quattro o cinque persone al massimo, con un flusso regolare e ininterrotto. Camminano dalla stazione di Santa Lucia verso il centro, lungo Strada Nuova, proseguendo verso Rialto. Numerosi sì ma distanziati e in movimento, ad eccezione di alcune situazioni, come le code fuori dal supermercato, o gruppetti di ragazzi addensati fuori dal Mc Donald's, a pochi minuti dalla chiusura.

Nulla però a che vedere con le segnalazioni di sabato, subito virali in Internet, che hanno creato scalpore. La denuncia, circolata in città sui social network, si è accanita con spazi esterni e sovraffollati all'ora dello spritz. Domenica il registro è cambiato. Un flusso considerevole per il periodo è effettivamente approdato in laguna. Non solo i residenti ma anche gli abitanti dell'entroterra veneziano hanno scelto Venezia per una boccata d'aria. Tutti riuscendo a barcamenarsi con i nuovi vincoli. La città può dirsi tranquilla, uniforme alle direttive in vigore da poco più di 48 ore. Anche lungo riva degli Schiavoni in molti camminano per godersi la luce calda di una domenica d'autunno. Assembramenti non pervenuti, almeno non tali da attirare l'attenzione delle forze dell'ordine, in coppia a passeggio per il centro storico. Lo stesso vale per la Misericordia, fulcro della movida veneziana. Locali aperti e frequentati a pranzo ma all'insegna del basso profilo. Sui tavolini non più candele ma fiori e piante, a rendere la cornice diurna di Cannaregio accogliente e vivace. Né brindisi eccessivi o tavolate fuori dalle righe. Venezia stringe i denti. Capace di prendere cauta le misure tra questa sua vocazione e la voglia di aprire al più presto un nuovo capitolo.

Costanza Francesconi

