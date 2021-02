IN CENTRO STORICO

VENEZIA «Accesso limitato in determinate strade o piazze del centro. È in vigore l'ordinanza sindacale, esercenti e forze dell'ordine collaborino per la sicurezza cittadina». L'assessore al Commercio e alle attività produttive Sebastiano Costalonga e Flavio Gastaldi (responsabile del Servizio attività produttive della polizia municipale per il centro storico) non hanno dubbi: per evitare situazioni di assembramento pericolosamente esplosive a Venezia durante il fine settimana di Carnevale, bisogna filtrare il flusso degli arrivi nelle zone più appetibili dai visitatori. Fino a domani, domenica, dalle 15 alle 21, un gruppo interforze di Polizia locale e statale collaborerà in specifiche aree per evitare che ricapiti quanto successo durante lo scorso fine settimana.

IL SOPRALLUOGO

Per questo ieri, assessore e dirigente della polizia locale, hanno compiuto un sopralluogo con gli agenti nei luoghi della movida in centro storico: Ormesini, Erbaria, Santa Margherita. Un giorno di prova, filato via liscio anche per l'assenza di frequentatori (tenuti lontani anche dal freddo), in attesa però della giornata calda di oggi, quando si prevede un notevole afflusso nei locali degli aperitivi. «La priorità spiega comunque l'assessore Costalonga - per gli esercenti è tornare al lavoro senza però che per un giorno di caos ci si giochi tutta la fatica e pazienza dimostrate fino a qui. Per questo, se necessario, la misura verrà prorogata oltre il weekend».

LE CHIUSURE

Il piano riassunto dal comandante Gastaldi prevede colonnine tendinastro pronte all'uso e una stretta vigilanza sul luogo. Una ventina di agenti sarà operativa a Cannaregio - agli Ormesini e lungo tutta la fondamenta della Misericordia, da ponte San Girolamo fino a ponte San Marziale - una decina presidierà invece l'Erbaria a Rialto, concentrandosi su campo San Giacometto e Bella Vienna, su campo della Naranseria senza dimenticare calli e portici limitrofi. Altri, infine, opereranno in campo Santa Margherita e dintorni». Il loro compito, mantenere sotto controllo il traffico pedonale, assicurandosi che i clienti di bar e osterie non sostino nelle vicinanze dei locali, mantengano le distanze e indossino la mascherina. «L'obiettivo è permettere a tutti gli esercenti della zona, soprattutto a chi serve da bere e vivande, di lavorare senza andare in tilt non riuscendo più a gestire la calca fuori dalla propria attività sottolinea l'assessore Costalonga è un'ipotesi di soluzione a mio parere equilibrata che oggi (ieri, ndr) tariamo. Chiudere di partito preso alcune zone del centro storico (eventualità prevista dall'ordinanza regionale emessa il 9 di febbraio) non avrebbe avuto senso. Invece con le pattuglie si valuterà piuttosto sul momento se bloccarne o meno del tutto l'ingresso srotolando il nastro rosso».

LE MODALITA'

Il sistema in gergo si chiama tendiflex. Si tratta di torrette metalliche che agilmente si trasformano in barriera, strategicamente posizionate vicino ai ponti che da strada Nuova si riversano ad esempio in fondamenta della Misericordia, così come lungo il perimetro dei campielli monitorati a Rialto. «Un gruppo di poliziotti attraverserà il tratto d'interesse mentre un paio di loro rimarrà pronto ad azionare i divisori chiarisce il comandante Gastaldi, ricordando come l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali o alle abitazioni private verrà sempre garantito - Non vogliamo arrivare a fare contravvenzioni ma nemmeno che la riapertura dei locali e il ritorno dei visitatori in città si trasformino in allarme».

Costanza Francesconi

