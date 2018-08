«In centro storico furti in calo rispetto all'anno scorso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I controlli in centro storico sono subito stati rinforzati, ma i carabinieri sottolineano anche che i reati sono in diminuzione. I dati diffusi ieri, relativi all'area centrale della città, parlano infatti di 128 colpi in meno rispetto al 2017 per quanto riguarda i furti in generale e di 75 casi in meno per quanto riguarda invece la specifica tipologia dei furti nei bar e nelle attività commerciali. «Sono dati confortanti» si legge nella nota, in cui comunque si invita tutti a non abbassare la guardia. I carabinieri dopo il tentato furto...