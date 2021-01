IN CENTRO A MESTRE

Zona gialla da due giorni e via e poi via di arancione. I bar hanno riaperto. Fugacemente. Ma mica per guadagnare. Nossignore. Lo dicono tutti in centro Mestre. «Se loro aprono, noi apriamo, anche se è una follia». Il problema è che non resta in tasca un solo euro, anzi, si lavora per pagare le bollette, quelle no che non si fermano mai. Per non parlare dell'organizzazione. Certo, i ristoranti se la passano decisamente peggio, perché devono programmare più cose, ma pure tra i baristi il malumore è palpabile. «Lo facciamo per i clienti», rivelano, «ma i ristori promessi dove sono?», si domandano.

«MEGLIO DI NIENTE»

In città la situazione si presenta abbastanza uniforme. Pochi i bar che hanno deciso di non cogliere la breve parentesi gialla. La maggior parte lavora, nonostante le presenze non siano elevate. «Ci servono anche questi due miseri giorni - dice il titolare di Al Bagigio, in Riviera XX Settembre - io preparo il minimo indispensabile, ma gli ordini restano un grande problema, come, per esempio, la gestione degli affettati: insomma, più certezza sarebbe gradita, qui lavoro poco con l'asporto, perché come si fa ad andare in giro con lo spritz in mano?».

Per il bar Riviera si tratta di «mera sopravvivenza, il guadagno non si vede, anzi, ci si rimette, aprendo solo per tenere i clienti e garantire loro un servizio». Da Serena in via Poerio sottolineano l'importanza di offrire segnali di positività in questo tempo buio: «Noi apriamo sempre e comunque», precisa il proprietario, «e continueremo con il take away».

In piazza Ferretto il plateatico del bar Stendardo gode di una discreta affluenza, ma la titolare non cela l'amara verità. «Apro solo per una questione d'immagine, per dire ai clienti abituali ci siamo; oltre a non guadagnare, con queste dinamiche non puoi programmare niente». Una criticità condivisa da Ettore, in via Palazzo. «Non sappiamo davvero come organizzarci - spiega il proprietario - Io apro, certo, ma non riesco a far lavorare anche il mio dipendente. Dovevano tenere chiuso questi due giorni, concentrandosi magari sui ristori che non sono pervenuti».

Di fianco si trova il bar Civico 31, gestito da moglie e marito. «Noi non facciamo l'asporto - raccontano - perché come fai a prendere un caffè e bertelo a casa? E multare chi se lo beve per strada è assurdo. Ma potendo tenere aperto lo facciamo, in fondo tutto fa brodo, e le spese vanno pagate. Tuttavia - aggiungono - non avrebbero dovuto aprire, perché si rischiano assembramenti. Noi siamo commercianti - ricordano - ovviamente dobbiamo guadagnare, ma il cuore ci funziona bene, e dunque non pensiamo ai soldi a ogni costo, mentre tanti locali hanno permesso le soste di gruppi con lo spritz in mano, e non è giusto. Qua ci stiamo veramente dimenticando che la gente sta morendo».

DUBBI E PERPLESSITÀ

Il Caffè Vergnano, invece, dall'altro lato della via, grazie all'asporto non ha mai abbassato le serrande, e forse dei morti si ricorda, avanzando però una considerazione di carattere generale sull'origine del male. «Ci fa strano l'aumento dei contagi - dice il titolare - se la ristorazione è chiusa come mai i numeri crescono? Forse non è questo l'ambito di maggior trasmissione virale». Anche al Garden bar in calle del Sale si pongono il medesimo quesito. «Qualcosa non torna, come fa ad essere colpa della ristorazione? - si domanda il proprietario - E poi ristori ristori ristori, ma che fine hanno fatto? Io comunque, quando ci permettono di aprire, apro di sicuro».

Un'altra attività gestita da moglie e marito è il bar Monetine in via Manin. «Una follia - esordiscono sbottando - non ha alcun senso due giorni e poi si chiude. Ma la situazione è ridicola in generale, e se avessimo un ristorante avremmo senz'altro tenuto chiuso anche noi. La verità è che stiamo pagando il novembre giallo, quando la Regione ha fatto finta da pomi sui dati in aumento e adesso rischiamo di cambiare colore. Che dire? - concludono - Speriamo di salvare almeno la Pasqua, mentre oggi siamo qui per prendere quel minimo, quei tre, quattrocento euro per durare ancora una settimana e pagarci magari la bolletta della luce, ma soprattutto perché se hai un bar devi garantire un servizio pubblico alla tua città».

Luca Bagnoli

