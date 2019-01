In cella le prime parole agli agenti «È cambiato tutto, sono malato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Remissivo e disorientato. Il nuovo Cesare Battisti, da lunedì detenuto e sorvegliato speciale del carcere di massima sicurezza di Oristano, lo descrivono gli agenti penitenziari dell'istituto di massima sicurezza. Ma non solo. Le parole pronunciate dall'ex Pac superano il muro di cinta di Massama e anticipano anche una strategia. Battisti è tutt'altro che un prigioniero politico. «Non sono innocente ma non mi accollo tutto. Vi prego, non infierite su di me. Ho 64 anni, sono malato, sono cambiato. Sono un'altra persona, è finito...