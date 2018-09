In cattedra mancano mille docenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Nelle scuole della Marca arriveranno quasi mille supplenti. Che non avrebbero dovuto essere precari. È questo il fulcro della denuncia pubblica che arriva dalla Cisl Scuola di Treviso e Belluno. Sembrava tutto a posto per gli oltre 112mila studenti tornati sui banchi a metà settembre. Invece no. Nel trevigiano ci sono 728 cattedre, sulla carta disponibili per i ruoli, che non sono state assegnate a docenti a tempo indeterminato. Ed è su questi che ora sta girando l'incerta giostra dei supplenti. Con centinaia di bambini e di...