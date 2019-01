CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CASERMAPADOVA Gli ultimi casi di maltrattamenti in famiglia in provincia hanno riacceso i riflettori su un fenomeno criminale sempre più inquietante, il cui il trend è in crescita. Per meglio contrastare questa tipologia di reati, i carabinieri del comando provinciale di Padova hanno tessuto una fitta rete informativa che consente di essere il più aderenti possibili all'evoluzione del fenomeno, e, inoltre, ha realizzato una sala per l'audizione protetta di donne e minori vittime di violenza in generale. Il comando dispone anche di...