IN CASA PD

BELLUNO Tutto sommato bene. Il Pd non vince ma canta vittoria. «Il Partito Democratico a Belluno ha tenuto» fa sapere la segretaria provinciale Pd Monica Lotto, all'indomani dell'election day. I dati sono chiari e la provincia dimostra di essere polarizzata come il resto del Veneto, ma il Partito Democratico si dice contento per aver giocato al meglio le sue carte. «All'indomani del voto appare netta e chiara la riconferma di Zaia con una evidente polarizzazione personale anche all'interno della coalizione di centrodestra commenta Lotto . La lista Zaia, infatti, supera di tre volte la Lega, annullando i consensi ai partiti tradizionali, nonostante l'indicazione di Salvini sulle candidature degli assessori uscenti nelle liste del Carroccio». In un contesto di calo del centrosinistra veneto, i dati dimostrano che il Partito Democratico a Belluno ha tenuto, superando di un punto la media regionale e attestandosi come terzo miglior risultato provinciale dopo Venezia e Rovigo. «Merito anche della bella squadra che abbiamo costruito a livello provinciale prosegue Lotto con una varietà di competenze ed esperienze che è stata apprezzata dagli elettori. Anche l'apertura alla società civile è risultata vincente: il successo di preferenze di Adis Zatta dimostra che la decisione del Pd provinciale di aprirsi a candidature civiche era giusta e siamo certi che porterà nuova linfa all'interno della nostra comunità». Ora ad attendere la squadra c'è la sfida delle prossime comunali del capoluogo, nel 2022. Oggi il Pd siede tra le fila dell'opposizione. «Ripartiamo da questo risultato conclude Lotto continuando a credere che il Bellunese meriti di più di quanto ha fatto fin qui questa compagine di governo regionale. Il Partito Democratico continuerà a fare la sua parte per portare avanti le battaglie fondamentali per il nostro territorio e i nostri cittadini». E poi, al termine dell'avventura, i ringraziamenti. La segreteria mostra gratitudine verso gli elettori, certo, ma anche verso i candidati che in un contesto dove il risultato era già scritto fin dall'inizio hanno fatto la loro parte portando a casa un gran numero di preferenze. «Grazie a tutta la nostra organizzazione, fatta di circoli, militanti e volontari, senza i quali questa campagna elettorale non sarebbe stata possibile - conclude -. Grazie ad Arturo Lorenzoni per aver guidato la coalizione di centrosinistra: Lorenzoni si è dimostrato molto attento alle istanze dei bellunesi e ci auguriamo possa restare un punto di riferimento per noi durante questa legislatura regionale. Infine, un grazie ai nostri 5 candidati per essersi messi in gioco in questa sfida che fin dall'inizio sapevamo non sarebbe stata semplice».`A.Tr.

