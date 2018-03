In Canal Grande affonda uno scheletro Era un corpo per la mostra sulle torture

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA E' la prima volta che i vigli del fuoco si ritrovano a recuperare dalla laguna non una gabbia, non un portafoglio, ma una gabbia con dentro uno scheletro umano. Ieri pomeriggio a finire tra i flutti lagunari del Canal Grande è stato un reperto da collezione destinato a Venice Secrets. Crime & Justice, l'esposizione sulla giustizia e la pena di morte al tempo della Serenissima che sarà inaugurata tra qualche giorno a palazzo Zaguri in campo San Maurizio. Sempre che l'incidente ora non faccia ora slittare la...