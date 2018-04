CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN CAMPOUDINE «Il 29 aprile è la prima occasione per mostrare al Friuli Venezia Giulia che il Centrosinistra non ha perso la testa, che invece può giocare la partita e può vincerla». Il premier Paolo Gentiloni ieri sera accanto a un tonico candidato alla presidenza della Regione Sergio Bolzonello ha suonato così la carica agli oltre 450 che hanno gremito il Palamostre di Udine (presenti tra gli altri anche l'ex presidente Debora Serracchiani) e a quanti lo hanno ascoltato all'esterno, convinto che il voto del 29 aprile in Regione è...