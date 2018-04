In campo troppe involuzioni, Danilo sente gli anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SQUADRAUDINE Se ci sarà la svolta lo si vedrà domenica contro il Benevento. Di certo che a darla sia un nuovo tecnico o direttamente la società, a interpretarla e renderla traducibile sul campo saranno i calciatori. Dirigenti e allenatore sono remunerati per prendere le decisioni e per pagare le conseguenze degli errori. Ma non si può salvare dal processo chi poi effettua un passaggio sbagliato o un movimento difensivo incomprensibile che fa prendere gol alla squadra. In punizione, in breve, devono andare anche i singoli...