In calo gli infortuni in agricoltura

INFORTUNIROVIGO Sono positivi i dati riguardanti gli incidenti sul lavoro in agricoltura sia a livello nazionale che locale. Da un'analisi di Coldiretti, in occasione della Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro che si è tenuta il 28 aprile, sulla base dei dati provvisori relativi alle denunce pubblicati dall'Inail, è emerso che gli incidenti sul lavoro, in agricoltura, sono calati nel 2018. Analizzando le attività produttive in generale, gli incidenti sul lavoro sono calati solo in agricoltura, dove si registra una...