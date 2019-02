CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN CADORELe scuole in Cadore restano aperte. La nevicata non ha assunto carattere di emergenza e quindi tutti a lezione. A Vodo si fa la settimana corta e quindi anche i ragazzi di Borca, che li frequentano, oggi sono comunque a casa. Qualche rallentamento e disagio con i sindaci in prima linea per coordinare le azioni di sgombero ma anche per fornire informazioni attraverso i social. Luciana Furlanis, Cibiana ai propri concittadini: «A parte i comportamenti idonei e la pazienza che bisogna avere vi informo che sarà fatto tutto il possibile...