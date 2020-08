LA RISSA

VENEZIA È diventato virale, sui social, il video che all'imbarcadero di San Zaccaria vede soccombere un giovane tedesco che voleva rimanere a bordo del vaporetto della linea 1 senza mascherina.

L'episodio è avvenuto in mattinata: pilota del mezzo e marinaia hanno tentato con le buone maniere di convincere l'uomo a indossare il dispositivo di protezione individuale, ma non c'è stato verso.

Finchè un energico signore veneziano, spazientito dalla prepotenza dello straniero, lo ha quasi preso di peso e spinto fuori dal vaporetto, che era appena approdato al pontile di San Zaccaria.

Più volte il giovane ha tentato di risalire, ma è stato prontamente respinto dall'uomo a bordo, sotto gli sguardi, tra il divertito e l'indispettito degli altri passeggeri.

Ma in pochi si sono schierati a dare man forte al veneziano, non più giovanissimo ma ben robusto, tanto che si sono registrati i commenti più disparati per l'indifferenza di molti altri che sono rimasti a guardare come se la questione dell'assembramento e della salute pubblica non appartenesse loro.

Resta il fatto che il personale Actv in molti casi è impotente di fronte all'ostinato rifiuto delle persone ad indossare le mascherine o a indossarle correttamente quando fa caldo o quando le persone stanno parlando al telefono.

E così si moltiplicano gli episodi di intemperanza e i battibecchi a bordo dei mezzi, in navigazione e in autobus, di passeggeri che perdono la pazienza, come è accaduto ieri mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA