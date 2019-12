IN BARCA VENEZIA Hanno scarpinato dal faro Rocchetta fino all'inizio della diga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN BARCAVENEZIA Hanno scarpinato dal faro Rocchetta fino all'inizio della diga degli Alberoni, nel buio pesto di lunedì sera, per vedere da vicino la schiera di paratoie alzarsi per la prima volta tutta insieme. Poi, a mezzanotte passata, di nuovo in motonave a parlare di Mose, ma anche di laguna, inquinamento, comunicazione e partecipazione attiva. Nonostante i divieti dell'ultima ora, l'uscita organizzata dall'ingegner Giovanni Cecconi, con il suo laboratorio Venezia per la resistenza e la resilienza della rete Wigwam, ha centrato...