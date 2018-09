In barca da Venezia a Pordenone per rilanciare la storica via d'acqua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOPORDENONE Appuntamenti sulla terraferma ma non solo nel fine settimana dei grandi eventi. Agli appuntamenti già elencati si aggiunge infatti anche la 48ma edizione del Rally motonautico Venezia-Pordenone, in programma l'8 e il 9 settembre, che diventa l'occasione per rilanciare il tema delle potenzialità turistiche legate al fiume. «Vogliamo riportare in auge l'antica via d'acqua fra Venezia e Pordenone - spiega il presidente del Gruppo sportivo nautico Portus Naonis, Giuseppe Pedicini - sulla quale si sviluppavano i traffici...