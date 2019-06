IN BANCHINA MESTRE Sono appena una quarantina ma sono riusciti a bloccare un

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN BANCHINAMESTRE Sono appena una quarantina ma sono riusciti a bloccare un porto che dà lavoro a 13 mila persone tra diretti e indotto. E la protesta di ieri dei dipendenti della Nuova Compagnia lavoratori portuali è solo l'inizio perché, se non si aggiustano le cose, hanno già proclamato quattro giorni di sciopero da mercoledì 26 a sabato 29 giugno compresi, e altri quattro dal 3 al 7 luglio.Ieri mattina, quando si è reso conto che i 44 dipendenti della Nuova Clp (gli altri 57 in organico sono soci lavoratori ma è contro di loro che...