In auto con la nipotina centrate: nonna muore

L'INCIDENTEPONZANO Stava riportando a casa la nipotina, neanche tre anni, alla quale aveva fatto da baby sitter, assieme al marito, sin dopo cena. Ma sulla strada verso l'abitazione del figlio, una manciata di chilometri da Paese a Ponzano, è rimasta coinvolta in una tremenda carambola e la sua auto è stata centrata in successione da due vetture: lei è morta per i traumi riportati mentre la piccina, assicurata al seggiolino agganciato sui sedili posteriori, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello per un violento trauma...