IL QUADROUDINE L'ospedale di Udine si attrezza per reggere i numeri in crescita dei ricoveri di pazienti contagiati. Altri dodici posti letto sono stati attivati ieri nella clinica medica covid. Ma, dice il direttore medico di presidio, Luca Lattuada, per ora in AsuFc il sistema sta reggendo.SOSPENSIONICerto, la necessità di recuperare personale da utilizzare nei reparti covid ha spinto alla sospensione o alla riduzione di alcuni servizi,...