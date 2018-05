CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN AULATRIESTE «Gli obiettivi migliori si raggiungono attraverso il dialogo e non con le imposizioni per ricucire gli strappi tra la politica e una società sempre più sfiduciata». Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è emozionato ma la sua voce resta ferma nell'illustrare al Consiglio regionale, ieri a Trieste, il programma di governo per la dodicesima legislatura. Il riferimento è al metodo che secondo il centrodestra ha contraddistinto negativamente l'operato dell'ex Giunta Serracchiani: sia alla maggioranza...