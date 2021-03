In attesa del secondo semestre 2021, quando «l'attività economica dovrebbe tornare ad espandersi», la manifattura della provincia di Udine mette in cascina un ultimo trimestre del 2020 in crescita del 5,4% sul trimestre precedente. Nonostante la recrudescenza della pandemia nel periodo autunnale, cioè, le imprese friulane non solo hanno lavorato, ma hanno prodotto di più dei mesi estivi già essi in rimbalzo rispetto al lockdown. Certo, il 2020 chiude complessivamente con un -7,2% sul 2019, perché il recupero del secondo semestre non è stato sufficiente a sanare le pesanti perdite della primavera in lockdown (-19,8% nel 2° trimestre e 6,2% nel 1° trimestre), tuttavia in quest'era pandemica «le nostre imprese hanno dato prova di una straordinaria capacità reattiva, continuando a lavorare in sicurezza e a tenere agganciate le forniture italiane alle grandi catene internazionali di valore», ha commentato la presidente degli industriali friulani, Anna Mareschi Danieli. Un mondo che ora è già alla fase operativa per poter ospitare nei propri stabilimenti le operazioni di vaccinazione, come ha fatto nei mesi scorsi per il test sierologico: 70mila quelli eseguiti in azienda.

Lanfrit a pagina VI

© RIPRODUZIONE RISERVATA