VENEZIA Ormai sono inseparabili, Luca Zaia e Luigi Brugnaro si rafforzano a vicenda e si spalleggiano reciprocamente in ogni occasione pubblica. Così è stato anche ieri all'incontro con tutti i candidati che corrono per la coalizione guidata dal sindaco uscente, che si è svolta all'Arsenale, con tanto di fotona di gruppo. Per Brugnaro il lavoro fatto in questi cinque anni va concluso e avrà - stando alle parole di Zaia - tutto l'appoggio della Regione. E a chi gli rammenta le troppe inaugurazioni e aperture di cantieri a ridosso delle elezioni lui replica: «Le elezioni si dovevano fare a maggio e sono state spostate per l'emergenza sanitaria, ma i progetti sono andati avanti e alcuni di essi arrivano a compimento adesso. Tutto qui. Io non ho fatto nessuna polemica in questa campagna elettorale - ha detto Brugnaro - ma solo raccontato quello che abbiamo fatto in cinque anni e che cosa faremo in avanti».

Se non c'è polemica con gli avversari, ce n'è invece con il Governo, che avrebbe tradito il Comune togliendogli ogni competenza sulla laguna con la neonata agenzia per Venezia e il Mose.

«Il Governo non ci ha ascoltati - ha continuato - e i traditori sono anche a Venezia. Anche quei deputati che hanno perso le elezioni qui e vanno a Roma a fare danni. Io e Zaia lavorando assieme saremo un esempio per l'Italia e magari, se questo sistema funziona lo portiamo anche a Roma».

Dal canto suo, Zaia gongola e mette il carico.

«Brugnaro - ha detto Zaia - ha dato vita a un nuovo Rinascimento. Venezia è una città che non sonnecchia più. Con lui mi sono trovato bene fin dall'inizio, e non è facile, e abbiamo ancora tanto da fare assieme. Perché questo non è l'ultimo mandato, semmai è il primo di una lunga serie anche se magari ci sarà qualcun altro al nostro posto. Ci aspettano grandi sfide» .

Anche il governatore, infine, manda una stoccata a Roma.

«È scandaloso - ha concluso - che a un territorio che rivendica con forza l'autonomia si sottraggano competenze ai Comuni come nel caso della laguna. Ma la Regione sarà sempre a fianco del Comune». (m.f.)

