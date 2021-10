Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPADOVA Non solo vaccino anti-Covid. Il 2 novembre partirà la consueta campagna di vaccinazione antinfluenzale in tutta la regione e l'Ulss 6 Euganea si sta preparando sia per reperire le dosi sia per informare i medici di base sul territorio. Saranno acquistate 311.700 dosi per la provincia di Padova, come stabilito dalla giunta Zaia. Nella giornata di venerdì l'azienda sanitaria locale ha fornito ai medici di medicina generale e...