LE PRECAUZIONI

BELLUNO L'ambulanza parte dal pronto soccorso verso la casa del paziente. Il successivo trasporto ha come meta il reparto di malattie infettive e non ci vuole molto a capire che si tratta di Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2, meglio conosciuto come SARS CoV-2. Accade in quasi tutta Italia e purtroppo anche nel Bellunese e ieri mattina è andata così, con un mezzo dell'Usl 1 Dolomiti in strada verso l'ospedale del capoluogo. Una prassi ormai consolidata quella del trasporto di pazienti contagiati dal fratello del virus (SARS Cov) che diede il via all'epidemia di SARS negli anni 2002 e 2003 nei territori della Cina.

IL TRASPORTO

Per il trasporto dei pazienti affetti da COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) sono necessari alcuni accorgimenti perché il personale sanitario che se ne occupa sia protetto e possa vincere il rischio di contagio. Proprio uno di questi operatori spiega così l'organizzazione delle ambulanze utilizzate in questi compiti, durante l'amergenza. «Ne abbiamo due appositamente preparate e in caso sospetto anche noi ci organizziamo per l'evenienza. Partiamo vestiti nel modo corretto e indossando i dispositivi di protezione personale, ci danno sicurezza e ci permettono di muoverci in modo più disinvolto. Al nostro rientro in ospedale ci rechiamo in zone apposite dove riponiamo i vestiti contaminati e squadre di pulizia risanano i mezzi». Un'operazione che pare semplice a parole, ma che ha necessità di una buona dose di preparazione e di indicazioni ben precise che devono essere osservate alla lettera.

LE DIRETTIVE

Semplicità e chiarezza sono necessarie per queste operazioni che riportano la mente al film Contagion di Steven Soderbergh, a questo punto molto più che profetico. Nell'ambulanza il divisorio fra la cabina e il vano sanitario deve essere sempre chiuso, il numero di personale a bordo ridotto al minimo e non è ammesso il trasporto di alcun familiare. Nei casi di soggetto positivo in condizioni gravi, anche il paziente deve indossare la mascherina chirurgica mentre l'operatore sanitario che lo accompagna dovrà avere addosso il camice chirurgico monouso, mascherina FFP2, occhiali e doppio guanto. Stesse disposizioni anche per l'autista che utilizzerà per la mascherina chirurgica. Al termine del servizio l'ambulanza verrà sanificata e disinfettata e tutti gli indumenti, comprese le lenzuola, verranno chiusi in appositi sacchi. Accorgimenti che ormai sono diventati di routine anche in tutta la provincia.

Daniele Mammani

