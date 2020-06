Località balneari in allerta per evitare resse e caos. Si prevede infatti l'assalto per oggi e domani, ma già ieri sera locali e piazze delle località di mare si sono riempiti. Uso della mascherina nel caso in cui non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza. Sia quando si è in spiaggia, distesi sotto l'ombrellone ma anche all'interno dei discobar. Con questi presupposti da questa notte gli educatori del Servizio per le dipendenze dell'Ulss 4 intercetteranno i giovani davanti ai locali notturni e nei luoghi di grande afflusso, per sensibilizzarli nel mantenere le misure comportamentali volte a prevenire il contagio da Covid-19. L'attività che si articolerà a Jesolo, a Caorle, Bibione e Cavallino Treporti, rientra nell'ambito del progetto Off Limits presentato ieri mattina nel luogo fulcro della movida jesolana, piazza Mazzini. Il progetto ha raccolto il pieno appoggio di istituzioni, commercianti e imprenditori della notte nel promuovere il divertimento sano per prevenire sia problemi di ordine pubblico (determinati ad esempio dall'abuso di alcol o di sostanze) e sia situazioni di rischio di contagio da Covid-19. «Riguardo l'uso delle mascherine non ci saranno più scuse: le distribuiremo gratuitamente - dicono all'Ulss - Soprattutto i ragazzi non sono consapevoli dei rischi degli affollamenti».

