In agenda la videosorveglianza: arriveranno altre sette telecamere

PROVVEDIMENTITREVISO La prima giunta, ufficiale, verrà fatta dopo il consiglio comunale (convocato per giovedì alle 17 a Palazzo dei Trecento), molto probabilmente mercoledì prossimo. All'ordine del giorno già un primo atto concreto: il progetto per portare sette nuove telecamere di ultima generazione in città. Verranno collocate in Pescheria, a Porta Altinia e nei quartieri in punti strategici come il parco Uccio a Santa Bona e a San Pelajo. Due telecamere saranno abilitate a leggere le targhe per verificare immediatamente se i veicoli...