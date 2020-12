I TIMORI

CORTINA A due mesi da domenica 7 febbraio 2021, la data della cerimonia di apertura dei Campionati del mondo di sci alpino, Cortina si dibatte nelle difficoltà, incontrate per gestire una nevicata tutt'altra che straordinaria e ampiamente annunciata dalle previsioni meteorologiche. Ieri ampie aree del centro cittadino erano ancora ingombre di alti cumuli di neve e di automobili lasciate alla bell'e meglio, disseminate un po' ovunque. Il disagio era ben evidente nel piazzale della stazione, proprio dove si dovrà tenere la cerimonia di inaugurazione del grande evento, fra due mesi. Ma in queste ore il maltempo ha anche messo in luce la fragilità della rete viaria che collega Cortina. Alemagna bloccata a singhiozzo, per le frane a Valle di Cadore. L'alternativa di Passo Cibiana riservata ai soli mezzi di soccorso e le abbondanti nevicate tra Misurina e Auronzo. Una combinazione di fattori che ha reso la Conca quasi irraggiungibile ma ha evidenziato una volta di più la fragilità del sistema viario.

IL CENTRO

L'anello stradale che ruota attorno al centro era percorribile quasi ovunque lungo una sola corsia di marcia, a causa dei cumuli di neve oppure delle auto parcheggiate senza controllo. Una situazione ben documentata da diversi cittadini, sui canali sociali, con immagini e filmati. Il disagio è iniziato sabato, con episodi che hanno subito fatto il giro del web, come il camion con la lama spazzaneve, al lavoro per conto di Anas, che ha bloccato la statale di Alemagna, invece di liberarla, quando è scivolato in discesa, lungo via Grohmann, perché privo di catene da neve.

LA POLEMICA

A denunciare ufficialmente i disservizi è Giorgio Da Rin, capogruppo di opposizione in consiglio comunale: lamenta che c'è stata impreparazione nell'affrontare una nevicata ben prevista. «Nel consiglio comunale del 5 novembre, a una mia domanda specifica sul piano neve e la collaborazione con gli agricoltori, ai quali era stato proposto di prendersi carico di parte dello sgombero neve, a fronte di un contributo economico, il sindaco Gianpietro Ghedina disse che sia il piano neve, sia l'accordo, erano già definiti e attuati. Mi ero rallegrato, visto che in comune manca la manodopera per lo sgombero neve, per gli ultimi licenziamenti e pensionamenti. Invece alla prima nevicata si sono fatti cogliere impreparati e non all'altezza. Possiamo solo immaginare cosa sarebbe successo se questo fosse un periodo con un afflusso normale di turisti». Immediata la replica del sindaco Gianpietro Ghedina, sullo stesso profilo Facebook del consigliere Da Rin: «Con gli agricoltori si sta ancora cercando di avviare una collaborazione, alcuni di loro non rispettano il documento unico di regolarità contributiva e per contrarre con la pubblica amministrazione bisogna essere in regola con i versamenti Inps. E' stato fatto un appalto esterno con la ditta Tollot, che sta operando. Fra gli operai del comune, è sempre più difficile trovare figure specializzate, che manovrino i mezzi per lo sgombero neve». Ghedina analizza anche altri aspetti: «Anas è intervenuta forse con qualche ritardo e con un mezzo senza catene, che ha fatto arrabbiare tutti. Cortina conta 150 chilometri di strade urbane: ci vuole un po' di pazienza». Ma i problemi in città sono solo una parte dei problemi che nevicate e maltempo hanno ribadito in queste ore.

Marco Dibona

