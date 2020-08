IN AEROPORTO

MESTRE Ci sono passeggeri in aeroporto che si lamentano della coda per farsi il tampone e perché temono di prendersi il coronavirus proprio a Tessera dopo essere tornati indenni dalle vacanze nei paesi considerati a rischio, stessa preoccupazione di chi lavora in aerostazione. È vero che le file di chi fa l'esame, perché di ritorno da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, sono separate in qualche modo dal resto dell'edificio ma non sono, come dicono alcuni degli addetti ai lavori del Marco Polo, in ambiente sterile, e quindi la possibilità di contatti con queste persone che potrebbero potenzialmente essere infette non appare peregrina, anche perché la coda in pratica gira tutto attorno alla sala arrivi.

SERVE COORDINAMENTO

L'Ulss 3 dice che non è colpa sua se arrivano tre voli quasi contemporaneamente, com'è successo sabato scorso con un aereo da Ibiza, uno da Barcellona e uno da Rodi, e aggiunge che sin dall'inizio dell'operazione tamponi si era chiarito che il servizio in aeroporto è un di più, gratuito, per favorire i viaggiatori, perché comunque chi non vuole aspettare può tornarsene a casa e andare il giorno dopo a farsi il tampone (obbligatorio) in uno dei Distretti sanitari previsti, entro le 48 ore dal rientro in Italia: e questo alle persone in fila in aeroporto viene sovente ricordato. È, insomma, una scelta: o si aspetta al Marco Polo - 45 minuti secondo l'Ulss, di più secondo chi opera nello scalo - e in 20 minuti si ottiene il risultato, oppure si salta la fila e si va al Distretto il giorno dopo.

Rimanendo in ambito aeroportuale, e quindi alla prima scelta, le lamentele sono cominciate giorni dopo l'avvio dell'operazione, avvenuto il 15 agosto scorso, in seguito al coordinamento messo in piedi tra i vertici e i tecnici di Regione, Ulss 3 veneziana, Ulss 9 veronese, e Save, società di gestione dello scalo: perché all'inizio in realtà le postazioni per i moduli e per i tamponi erano state sistemate in area sterile (riconsegna bagagli), mentre in seguito sono state spostate all'ingresso della sala arrivi, e quindi la possibilità di contatti sono aumentate.

ESAMI PROMOSSI

Una buona notizia, intanto, viene dal laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani di Roma che, su richiesta del ministero della Salute e della Regione Veneto, ha validato i test rapidi antigenici per il Covid-19, che sono stati effettuati per la prima volta proprio al Marco Polo e al Catullo di Verona, oltre che nei Distretti sanitari indicati dalle due Ulss competenti, e poi sono stati adottati anche negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. «Così possiamo muoverci come una falange macedone - ha commentato soddisfatto il governatore del Veneto Luca Zaia -, procedendo con i testi rapidi per fare lo screening e poi con il metodo del tampone classico per la validazione dei positivi, e comunque mixando anche le due modalità».

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA