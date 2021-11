Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In Actv le assenze brevi per malattia sono letteralmente esplose dalla tarda primavera. Il boom è stato rilevato da uno studio interno all'azienda. Si tratta in sostanza dell' esito di verifiche effettuate da una società di consulenza, che fa il bilancio di cinque mesi e dal raffronto con gli anni 2019 e 2020 emerge che le assenze mensili in media sono quasi raddoppiate.Dai 3-400 giorni degli anni precedenti si è passati ai 700-800 giorni...