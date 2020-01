In acqua limitazioni molto difficili e gli inquinanti arrivano anche da fuori

IN LAGUNA

VENEZIA A Venezia, malgrado la protesta di chi si affaccia nei rii più trafficati, il blocco dei transiti appare inconcepibile. Questo perché, a differenza di Mestre e di tutte le città normali, a Venezia il traffico privato è una piccolissima percentuale della movimentazione totale in acqua e solitamente è questo ad essere bloccato nelle strade. Lasciando spazio libero ai mezzi pubblici e ai mezzi da lavoro, senza i quali la città si fermerebbe, qualsiasi blocco sarebbe inutile. Anche perché non ci sarebbero le discriminanti nelle motorizzazioni come accade per le automobili.

Una forma di limitazione è stata attuata in rio Novo e nei canali più trafficati nei confronti di taxi e barche da trasporto; una limitazione e anche una sperimentazione tenendo ferma una categoria di barche e facendo andare l'altra. I risultati, studiati dall'Arpav in base alle rilevazioni della centralina di rio Novo, avrebbero dimostrato che cambierebbe poco dal punto di vista delle emissioni totali anche la chiusura totale. Questo perché la città risente dello smog prodotto in terraferma e anche di quello prodotto dal traffico marittimo (navi, traghetti, lancioni granturismo), aereo e industriale e dagli impianti di riscaldamento.

È per questo che l'aria rilevata a fine dicembre dalla stazione di rio Novo presentava indici di concentrazione per il biossido di azoto che, unico caso nel Comune, superano il limite annuale fissato dal decreto legge 155 del 2010 del 30% (10 mesi 2019 più novembre e dicembre 2018).

FUTURO IBRIDO

Il Comune e precisamente l'assessore alla Mobilità Renato Boraso stanno lavorando a una delibera sulla mobilità sostenibile che potrebbe rivoluzionare il traffico in città nel giro di pochi anni. La proposta che adesso è sul tavolo prevede che entro tre anni le barche da lavoro e il parco mezzi pubblico (Actv e Veritas) siano dotati di motorizzazione ibrida, attingendo a finanziamenti statali ed europei, che però ancora non ci sono.

«La gente che vive a Venezia - ha detto Boraso - deve essere messa al sicuro dalle acque alte ma anche dallo smog perché lo respira ogni giorno. D'altro canto so che non sarà una cosa semplice, ma ne vale la pena. In terraferma, ad esempio, nel 2015 appena diventato assessore sono sceso in campo da solo per finire la nuova strada Vallenari bis: non la voleva nessuno e stavano facendo saltare un appalto, già affidato dalla precedente Giunta, che sarebbe costato al Comune un patrimonio di danni da risarcire. Oggi c'è qualcuno che può dire onestamente che quella strada non è utile alla città per sgravare il centro di Mestre? E che la lunga ciclabile annessa non serva a collegare agevolmente nord e sud? Ecco, per i motori ibridi nella navigazione penso potrà accadere la stessa cosa». La strada è però ancora lunga, anche perché il Codice della navigazione non prevede la motorizzazione ibrida per il trasporto persone e senza un cambio di normativa (comunque fattibile) non si potrà fare molto. (m.f.)

