LA FASE DUE

BELLUNO

Diciottomila aziende, poco meno di 72mila dipendenti rientrati al lavoro. È questa la fotografia della provincia di Belluno che entra nella fase due. A certificare i numeri di aziende e lavoratori che possono tornare al lavoro, e che di fatto escono dal lockdown, è la camera di commercio che fin dal primo decreto ha tenuto monitorati codici Ateco che individuano categorie e aziende che possono continuare a lavorare o che, invece, sono state costrette allo stop. Nel commercio, che attualmente è uno dei settori più penalizzati, sono poco meno di 8mila i lavori che sono potuti tornare al lavoro (6.825), 3.736 invece quelli del settore servizi alla persona. Con l'ultimo decreto, dal 4 maggio hanno avuto la possibilità di riaprire i cancelli circa 5mila tra imprese e unità locali, per oltre 16.000 addetti interessati, di cui 12.000 dipendenti: 8.400 nel manifatturiero, quasi 2.300 nell'edilizia, quasi 1.200 nel commercio all'ingrosso. Delle 3.800 imprese ancora costrette al fermo, oltre 1.700 (quasi metà) riguardano i pubblici esercizi, cui sono collegati 6.500 addetti, altre 1.200 insistono sul commercio al dettaglio non alimentare (per 2.000 addetti), quasi 700 imprese riguardano i servizi alla persona (per 1.300 addetti).

IN TERMINI PERCENTUALI

Gli addetti che potenzialmente possono tornare al lavoro sono comunque l'88 per cento del totale. Una fetta molto rilevante se si considera che all'appello mancano ancora settori strategici come il turismo e il commercio. È anche importante sottolineare, che a differenza di altre province Belluno è stata meno penalizzata dallo stop delle attività produttive. Le aziende di occhiali, infatti, hanno sempre potuto continuare a operare anche nelle settimane in cui tutta la produzione è stata ridotta al minimo. Attualmente sono il 78 per cento le imprese, e le unità locali, che potenzialmente possono riaprire i battenti. Il condizionale è però d'obbligo, così come è necessario chiarire che non tutti i lavoratori le cui aziende potrebbero riaprire saranno messi nelle condizioni di farlo realmente.

LE REGOLE

I protocolli che impongono sanificazione e rigide misure anti contagio hanno indotto molte aziende ad una riduzione della produzione ma anche a decurtare orari e forza lavoro presente. C'è poi un altro aspetto da non trascurare: molte imprese si trovano in difficoltà a reperire semilavorati o materie prime. O, ancora, hanno i magazzini pieni perché i clienti all'esterno non sono in grado di ricevere e gestire la merce ordinata. AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA