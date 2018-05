In 500 restano a casa, appello a Zaia da Camponogara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LEZIONI SALTATESono quasi 500 gli studenti delle scuole elementari della Riviera del Brenta che ieri non hanno fatto lezione. Tra loro almeno duecento non sono stati mandati a scuola dai genitori solidali con le maestre, gli altri, invece, una volta arrivati davanti ai cancelli sono stati mandati a casa per la mancanza d'insegnanti e personale Ata. In totale hanno aderito allo sciopero nazionale, con manifestazione a Roma, 56 docenti magistrali, quasi tutte donne, che dopo la sentenza del Consiglio di Stato di dicembre 2017 verranno escluse...