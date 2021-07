Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOTTE FAMOSISSIMAVENEZIA Sembra strano, ma la nostalgia può colpire anche quando una tradizione secolare viene a mancare per una sola volta. Dopo un anno di digiuno, ieri notte puntualissimo è cominciato lo spettacolo pirotecnico del Redentore e, come per magia in quella mezz'ora ci si è dimenticati del covid che ci ha tenuti un anno e mezzo con la mascherina inchiodata al volto. Solo per mezz'ora, però, perché sia il prima che il...