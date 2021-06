Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN ANGOSCIAPERAROLO «Se la frana dovesse cadere sopra la nostra casa perderemmo tutte le nostre radici». A parlare, chiedendo con forza l'anonimato - «viviamo in un paese di neanche 400 anime, non voglio storie» - è una signora che abita, o meglio, abitava vicino alle Poste di Perarolo. La sua è una di quelle case definite a rischio perché molto vicine al torrente Boite. E siccome l'acqua, in passato, aveva già raggiunto alcune...