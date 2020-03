La misura dell'emergenza è data dal numero dei medici, infermieri, operatori socio sanitari e dipendenti delle strutture ospedaliere confinati in quarantena per essere risultati positivi al tampone da coronavirus o per essere entrati in contatto con persone positive, e quindi adesso in isolamento fiduciario. Tra l'Ulss 3 e l'Ulss 4 sono 290 che non possono essere in servizio per precauzione: il numero più alto in tutto il Veneto. La cosa ieri ha rischiato seriamente di mandare al collasso il reparto di Chirurgia Vascolare dell'Angelo (chiuso in mattinata e riaperto poi, spostando però i degenti a Cardiologia), il reparto di Cardiochirurgia di Mestre (aperto solo per emergenza con i pazienti a Cardiologia) e Psichiatria al Civile che si regge sui prestiti di personale dal Centro di Salute Mentale. Il sistema di prevenzione però sembra funzionare anche per i sindacati che sottolineano, pur tra le mille difficoltà, come solo l'8% del personale sia positivo al tampone. E si registra il terzo contagiato da Covid-19 dell'Ulss 4. Si tratta del responsabile di un reparto della Casa di cura Rizzola, con attività anche in altre due strutture sanitarie private: il Centro di Medicina di San Donà, e la Maremis di Jesolo, dove il medico che ha 63 anni, abita.

