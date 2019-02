In 28 per 9 posti letto, chiuso il b&b che ammassava i coreani nelle stanze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BLITZVENEZIA L'autorizzazione era per gestire un bed&breakfast. Nove letti, un frigo e un piano cottura a disposizione dei turisti in arrivo a Venezia da tutto il mondo. Ma quei 180 metri quadri di appartamento, nel sestiere Dorsoduro, erano diventati in realtà un ostello a tutti gli effetti. Lì dentro settimana scorsa infatti dormivano in ventotto: più del triplo degli ospiti consentiti. Tutti coreani - come il gestore della struttura - e tutti non segnalati al Comune e alla Prefettura. A scovarli sono stati gli agenti della Polizia...