In 230mila incantati dalle Frecce

Divine, come sempre. Le Frecce Tricolori non tradito le atteso dei quasi 230mila spettatori che ieri, a Lignano, si sono goduti la 29^ edizione dell'Air Show Viva Lignano. L'arrivo della Pattuglia acrobatica nazionale è stato preceduto da altre esibizioni da brivido, compresa la simulazione di un salvataggio in mare. Poi sono arrivati loro, i Pony, guidati a terra dal maggiore Gaetano Farina. Sono arrivati a bassa quota dal mare, un minuscolo punto all'orizzonte. Poi un'impennata e sul cielo di Lignano hanno dispiegato un immenso Tricolore...