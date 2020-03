IL BOLLETTINO

BELLUNO Centotrentatré persone sottoposte a tampone in una sola giornata. Contro i centosettanta controllati, in totale, da quando è partita l'emergenza Covid-19. L'augurio è che siano tutti negativi, chiaramente, ma se così non fosse questo pomeriggio il numero di persone positive in provincia, fermo a tredici, potrebbe subire un'improvvisa impennata. «La crescita dei tamponi - ha spiegato il direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno - è dovuta alla quantità di persone che sono un contatto stretto con chi è risultato positivo». Si tratta di verifiche perlopiù limitate tra personale sanitario, e pazienti, del reparto di geriatria di Feltre dove un paziente è stato trovato positivo e di Medicina ad Agordo.

I CONTROLLI

Nel frattempo, nel corso di questa settimana, anche in provincia di Belluno ci sarà la possibilità di eseguire i tamponi per verificare la positività da Covid-19. Non si tratta di un dettaglio banale ma di una misura che potrebbe permettere di accorciare in fretta i tempi per avere un riscontro e di conseguenza ad isolare ancora più in fretta le persone contagiate.

LA BUONA NOTIZIA

Nel frattempo anche il secondo tampone a cui sono stati sottoposti gli operatori sanitari della chirurgia di Feltre è risultato negativo. In ventisei potranno quindi rientrare al lavoro, in ossequio a quanto previsto dall'ultimo decreto del Governo. Per loro si prospetta comunque un controllo ripetuto a distanza di quarantotto ore. Sarà istituto anche l'istituto dell'auto vigilanza a cui dovranno sottoporti gli operatori sanitari.

QUARANTENA DOMICILIARE

Aumentano di 21 le persone sottoposte a isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva, in totale in provincia sono quindi 94. L'altra buona notizia è che sei delle persone ricoverate che sono state sottoposte a tampone sono risultate negative e i ricoveri per sintomatologia sospetta calano così a quattro. Tutti sono ancora in attesa di tampone e nessuno si trova in rianimazione. Rimane, invece, a quota 13 il numero totale delle persone risultate positive.

L'ORGANIZZAZIONE

Nel tardo pomeriggio di ieri, in seguito alle indagini epidemiologiche per la ricostruzione dei contatti stretti di alcuni casi positivi e all'esito dei tamponi effettuati tra il personale dipendente, le attività dell'Ulss Dolomiti sono state così rimodulate. Ad Agordo sospesi i ricoveri dal territorio o da altre strutture sanitarie per Medicina, Lungodegenza, Ospedale di Comunità. Sospesa l'attività ambulatoriale della Medicina, la chirurgia generale e l'ortopedia. I ricoveri e le prestazioni urgenti saranno garantiti dagli altri ospedali. A Feltre c'è invece la sospensione temporanea dei ricoveri nel reparto di Geriatria, degli interventi programmati in Chirugia. I ricoveri in ambito geriatrico sono garantiti all'interno del Dipartimento di area medica di Feltre presso gli altri reparti. In linea con le misure adottate a livello nazionale per il contenimento della diffusione la Regione ha disposto la chiusura dal 9 al 15 marzo delle unità di offerta semiresidenziale sociosanitarie e sociali, comprese quelle per anziani, persone con disabilità, minori, persone con dipendenza e con problemi di salute mentale. Tutte le attività degli altri ospedali e servizi dell'Ulss Dolomiti proseguono e vengono erogate applicando la normativa vigente come ad esempio la distanza droplet e il divieto per gli accompagnatori di accedere alle agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei Pronto Soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

