VENEZIA Ci sono voluti più di tre mesi, ma da ieri le porte della Collezione Peggy Guggenheim tornano ad aprirsi ai veneziani e agli amanti della cultura.

In 130 persone hanno visitato le sale di palazzo Venier dei Leoni, immergendosi nelle meraviglie create da Picasso, Pollock, Magritte, Dalì e Vedova, per citarne alcuni. Il museo che ospita le meraviglie dell'arte internazionale novecentesca rimarrà aperto i giovedì e venerdì, dalle 10 alle 18, previa però prenotazione obbligatoria sul sito www.guggenheim-venice.it. Un modo, questo, per controllare anche i flussi degli ospiti, in maniera da garantire il distanziamento e una serena fruizione del servizio. Non a caso, l'organizzazione precisa che al fine di evitare assembramenti, gli ingressi continuano ad essere contingentati per fasce orarie. Un piccolo sforzo, in questo senso, è richiesto anche a soci e coloro che godono del privilegio dell'ingresso gratuito.

Infatti, dal museo fanno sapere che è comunque necessaria la prenotazione inviando una e-mail all'indirizzo prenotazioni@guggenheim-venice.it, effettuando la richiesta specificando sia il giorno che la fascia oraria. «Siamo davvero felici di essere tornati ad accogliere i nostri visitatori - racconta la direttrice Karole Vail -. Per noi il museo deve essere il luogo di incontro per una comunità che si riconosce nel dialogo e nello scambio, e fonte di ispirazione e benessere dopo questo lungo periodo in cui le porte della cultura e dell'arte sono rimaste chiuse». La direttrice racconta anche quali possibilità si possono incontrare nel frequentare il museo dopo una lunga attesa: «Questa riapertura è un'ottima occasione per poter riammirare, dopo un anno di assenza, il capolavoro di Picasso Sulla spiaggia, del 1937, nuovamente esposto insieme alle tante opere della Collezione».

Da ultimo, Vail ha posto l'accento sul legame tra la Collezione e i veneziani, ma non solo: «Oggi abbiamo dato il benvenuto ai nostri concittadini, che per primi sono tornati ad animare le sale del palazzo, ai veneti, ai nostri affezionati soci e sostenitori, e naturalmente aspettiamo il pubblico italiano e internazionale appena potrà tornare a viaggiare. Nel frattempo questo può essere senz'altro un invito a godere delle bellezze ritrovate della nostra regione Veneto». Un invito che si accompagna alle altre visite possibili, grazie anche all'apertura avvenuta, di Palazzo Ducale e museo Correr.

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

