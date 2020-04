I DATI

I DATI

PADOVA Salgono a 105 i decessi nelle case di riposo, 370 gli ospiti positivi al tampone. L'incidenza del Coronavirus nelle strutture residenziali della provincia di Padova risulta a macchia di leopardo. Su 37 istituti 23 sono Covid Free. Sette invece i centri per anziani che mostrano una situazione più preoccupante anche se in totale sono 12 le strutture che hanno visto almeno un loro ospite morire dopo essere stato contagiato dal coronavirus. E' quanto emerso ieri durante la conferenza stampa trasmessa via Facebook dalla direzione dell'Ulss 6 Euganea.

LO STUDIO

«Nelle 23 strutture libere dal virus ci sono 2.662 ospiti sottolinea il direttore generale Domenico Scibetta -. Se allarghiamo il dato alle case di riposo dove si sono verificati al massimo due casi di positività, si arriva a 28 strutture su 37. Possiamo dire che per il 76% delle Rsa il Coronavirus non ha rappresentato un caso di emergenza pubblica, essendo assente o presente in misura minima. Questa percentuale dà l'idea di come il contagio sia stato governato e contenuto. Una precisazione: ciò non significa che il restante 28% sia composto da ospiti positivi, nelle case di riposo con Covid molti anziani sono negativi».

I decessi sono così ripartiti: 26 a Merlara, 22 a Monselice, 21 all'Altavita Ira, 13 a Galzignano, 9 a Maria Bambina, 4 al Cra di Cittadella, 3 a Bovolenta, 2 all'Oic, 2 al Bonora, rispettivamente uno a Lozzo Atestino, Pontelongo e al Configliachi. «E' interessante notare come il 90% dei decessi, pari a 95, sia concentrato in sette strutture residenziali sottolinea Scibetta -. Lì sono scattate con maggior forza le misure di contenimento descritte nei piani di sanità pubblica e il team di valutazione ha completato il primo giro di verifiche. Gli indici di letalità e contagiosità non sono uniformi nelle case di riposo del padovano, le motivazioni sono molteplici. Sono in corso verifiche da parte di altre istituzioni, tutte le ipotesi sono poste al vaglio».

GLI ESPERTI

Prosegue il lavoro della squadra Ulss 6 per la valutazione del rischio nelle strutture residenziali. Il team è composto da nove professionisti: Annalisa Timpini, geriatra del Distretto Padova Bacchiglione; Francesco Rossi, geriatra del Distretto Padova Piovese; Maria Gabriella Penon, medico igienista del Sisp; Daniela Salvato dell'Uoc Sociale; le infermiere Vanda Pavin, Monica Candeo e Rossella Piccolo; le assistenti sanitarie Paola Mansala e Giulia Monni. «Il gruppo ha il compito verificare la situazione nelle case di riposo - dichiara Paolo Fortuna, direttore dei servizi sociali -. In particolare deve controllare che sia stata predisposta al compartimentazione dell'edificio in area rossa, gialla e verde in modo da separare gli i casi accertati o sospetti dal resto degli ospiti. Altro punto è l'attivazione di un'area di astanteria, dove si accolgono i nuovi ospiti prima di farli accedere alla comunità. A questo proposito abbiamo deciso di bloccare tutti i nuovi ingressi fino al 4 maggio per evitare rischi. Il team di valutazione ha anche il compito di verificare che siano mantenuti gli standard di assistenza tra il numero di operatori sanitari e il numero di ospiti. Infine ciascuna casa di riposo ha il compito di garantire un adeguato livello di formazione degli operatori sull'uso dei Dpi e sui protocolli di prevenzione condivisi dalla comunità scientifica. Il team ha compilato delle check list per ciascuna casa di riposo, un documento dove compare l'analisi di ogni aspetto preso in considerazione».

Sono sempre di più gli anziani che riescono a sconfiggere il Coronavirus, risultando negativi a due tamponi di seguito. I dati dicono che va incontro a morte il 18% dei positivi. «Ad oggi 78 ospiti delle strutture residenziali si sono negativizzati spiega Scibetta ciò significa che hanno superato a pieno la fase di malattia o il decorso asintomatico. Sette anziani sono stati dimessi dall'ospedale di Schiavonia, ricordo bene un 94enne perfettamente guarito».

NELLA BASSA

Intanto l'ospedale di Schiavonia si sta riorganizzando per ripartire. «Sono state attivate le tende di bio-contenimento a pressione negativa spiega il direttore sanitario Patrizia Benini - dove abbiamo trasferito un blocco di malattie infettive. Stiamo facendo tornare gli anestesisti nelle loro sedi di origine a Piove di Sacco e Camposampiero, siamo anche partiti col punto nascita a Schiavonia. I medici hanno preso in carico le liste di pazienti ambulatoriali bloccati per cercare di non tralasciare casi particolari».



