In 12 mesi persi 3mila anni di vita sana

LA MAPPAUDINE Numero di incidenti e precisa geolocalizzazione di ciascuno di essi con relative conseguenze sanitarie, traffico giornaliero medio sull'arteria: ecco il mix d'indicatori che ha consentito alla Regione di produrre il documento «Incidenti stradali in Fvg. Rapporto 2010-2016».Sette anni di dati sanitari e sull'incidentalità che, elaborati dal Centro regionale sicurezza stradale, rappresentano ora uno strumento di analisi e programmazione per Regione e Comuni riguardo agli interventi da effettuare sulle infrastrutture. E non solo...