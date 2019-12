Imu degli impianti idroelettrici i Comuni incassano 870 mila euro

LA DECISIONE

BELLUNO Con soli due giorni di ritardo Babbo Natale è arrivato anche per diciassette Comuni bellunesi. E, grazie all'azione del Consorzio Bim, porterà nelle loro casse una somma complessiva di 852.424 euro. Soldi che arrivano da Enel come quota dell'Imu non pagata per le centrali idroelettriche che si trovano nei diversi territori dei Comuni.

L'ACCORDO

«Si tratta di un atto dovuto spiega Umberto Soccal, presidente Bim e riguarda l'anno 2014 e parte del 2015. Non gli anni successivi». In base ad un accordo già intercorso fra Bim e Enel, era stato stabilito un valore ai diversi manufatti che Enel non aveva ancora accatastato non riconoscendo loro un valore. E per un problema burocratico interno a Enel, l'Imu non era stata versato ad alcuni Comuni bellunesi oltre che ad alcuni trevigiani. «Un Imu ricorda Soccal che in gran parte spetta allo Stato. Ma quest'ultimo ha dichiarato per legge che esso non fa avvisi di accertamento delle somme dovute. A quel punto se gli accertamenti vengono portati avanti dai Comuni, allora anche le quote che spetterebbero allo Stato, vengono accreditate ai Comuni. Ecco perché le diverse amministrazioni comunali hanno concordato di dare il via a questa azione e di affidare la delega del contenzioso a Bim Consorzio». E proprio ieri, in assemblea, l'accordo raggiunto e con esso le quote spettanti sono state votate dall'assemblea. Ecco l'elenco dei diversi Comuni, il manufatto per cui riceveranno la quota Imu non ancora versata e la quota stessa. Si va dai 158 euro spettanti al Comune di Calazo sino ai 126.091 euro che entreranno nelle casse di Ponte nelle Alpi. Alleghe, centrale di Cencenighe: 11.44 euro; Auronzo di Cadore, centrale di Pelos, 21.455 euro; Calazo di Cadore, serbatoio di Pieve, 158 euro; Canale d'Agordo, centrale di Cencenighe, 10.737 euro; Cencenighe Agordino, centrale di Cencenighe, 55.739 euro; Domegge di Cadore, serbatoio di Pieve, 1.034 euro; Longarone, centrale di Soverzene, 104.858 euro; Ospitale di Cadore, centrale di Socerzene, 51.647 euro; Perarolo di Caodre, centrale di Soverzene, 99.658 euro; Pieve di Cadore, serbatoio di Pieve, 75.869 euro; Ponte nelle Alpi, sbarramento di Soverzene e canale Santa Croce, 126.091 euro; Rocca Pietore, centrale di Saviner, 51.276 euro; Rocca Pietore, centrale di Malga Ciapela, 30.750 euro; San Tomaso Agordino, centrale di Cencenighe 10.876 euro; Vallada Agordina, centrale di Cencenighe, 4.693 euro; Valle di Cadore, serbatoio di Valle, 6.108 euro; Vigo di Cadore, centrale di Pelos, 26.297 euro.

TEMPI CELERI

Quanto tempo servirà ai Comuni per i bonifici? «Questione di pochi mesi assicura Soccal prima Enel verserà al Bim Consorzio 852.425,55 euro, che con gli interessi arriverà a circa 870mila, poi quest'ultimo li ripartirà fra i diversi Comuni».

Giovanni Santin

